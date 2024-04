Eccellenza Il Chiesanuova fa tremare le grandi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Questoè infinito. Domenica i biancorossi hanno conquistato la quindicesima vittoria, la quinta di fila, probabilmente la più bella di tutte. Non a casa propria per motivi di ordine pubblico (e da Osimo ne erano poche decine..), sotto pressione perché doveva sfruttare lo scontro del Polisportivo, sotto un gran sole e soprattutto sotto di un uomo dal 1’ della ripresa, ilrischiava di dire addio ai sogni, invece ha dato una lezione da squadra in missione. Nella Nba di venti anni fa coach Larry Brown imponeva di "giocare nel modo giusto", cioè rispettando lo sport e interpretandolo in modo intelligente, pratico, di squadra. Questo è esemplare nel, chiunque gioca sa quello che deve fare, crede in quello che gli viene ordinato. E si propone calcio ricorrendo a sua maestà la tecnica. L’Osimana di contro ...