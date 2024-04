È tempo di Coachella Festival | tutti i look da copiare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 aprile 2024) La primavera in California ha tutto un altro sapore, oltre che un altro clima, si intende: quello zuccherino e frizzante della libertà di poter danzare a piedi scalzi sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, con il sottofondo musicale dei più grandi successi del momento. L’inconfutabilità dell’agenda segnala puntuale che ci troviamo – il come è tuttora da capire, non senza un certo sgomento – ad Aprile inoltrato, e ciò non può che essere sinonimo di come siadi. Il vero “sogno americano”, l’evento per eccellenza, dotato di una sua specifica cultura nonché del popolare, riconoscibilissimo stile ibrido che fonde sin dalla sua origine la tradizione hippie a chiari richiami country. E questi ultimi, lo sappiamo, sono da considerarsi attualmente più in voga che mai con il recente, inatteso ritorno al western style. Va da sé come non ...