“È stupro anche se la vittima non reagisce” La Cassazione ribalta la sentenza del processo contro l’uomo accusato di violenza su una ragazza

Il marocchino che gli anarchici volevano liberare ha 13 condanne alle spalle, di cui 9 passate in giudicato: tra queste anche una per stupro di gruppo (ilgiornale)

Cassazione ribalta un’assoluzione: è stupro anche se la vittima non fugge - ROMA – “E’ violenza sessuale anche se la donna non fugge ed è remissiva” nei confronti del suo aggressore. E’ quanto ha sostanzialmente ribadito la Cassazione in un pronuncia del 2 aprile scorso con c ...livesicilia

Gds: “Palermo, un Festino lungo un anno per il 400°. Per lo spettacolo previsti 750 mila euro di spesa” - L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul festino di Santa Rosalia. È «speranza» la parola chiave del Festino di quest’anno, nel 400° anniversario del ritrovamento dei resti della ...ilovepalermocalcio

Arrestati a Palermo due cugini accusati di stupro su turista canadese - In un drammatico episodio di violenza a Palermo, due cugini di 42 e 44 anni, Agostino e Giuseppe Romano, sono stati arrestati con l'accusa di stupro di gruppo. La vittima è una turista canadese di 36 ...informazione