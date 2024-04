È stupro anche se la vittima non fugge | il no vale sempre

Ribaltata una sentenza del 2022 che aveva assolto un uomo per violenza sessuale, solo perché la vittima non si era difesa (ilgiornale)

Cassazione ribalta sentenza di giudici siciliani: “Violenza sessuale anche senza fuga” - Per i giudici il "no" della ragazza non era abbastanza per condannare il ragazzo per stupro, la cassazione ribalta la situazione.catania.liveuniversity

Siracusa, filmò lo stupro della propria ex e lo pubblicò online: arrestato un 36enne - Oggi 16 aprile, a Siracusa, un 36enne è stato arrestato: dopo aver violentato la sua ex compagna, aveva filmato lo stupro e poi lo aveva pubblicato online. L'uomo si trova adesso in carcere.tag24