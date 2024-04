È sempre Cartabianca | ospiti e anticipazioni di stasera | martedì 16 aprile 2024 su Rete 4

(Di martedì 16 aprile 2024) Tutto pronto per una nuova puntata di E’, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da da Bianca Berlinguer in prima serata suquattro. Scopriamo tutti glie ledei temi della puntata di16. Èdi Bianca Berlinguer: i temi di1616dalle ore 21.25 torna “È“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su4. La giornalista e conduttrice torna in prima ...

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete riusciti a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un ... (tutto.tv)

È sempre Cartabianca , le anticipazioni del prossimo appuntamento Domani, martedì 16 aprile , in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca “, il programma Videonews di ... (361magazine)

Va in onda oggi, martedì 16 aprile 2024, dalle 21.25 su Rete 4, una nuova puntata di "È sempre Cartabianca ", il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer: insieme agli ospiti di giornata, ... (today)

È sempre Cartabianca, ospiti: non si placano le polemiche sul Ramadan - Nonostante la fine del Ramadan non si placano le polemiche legate alla chiusura di istituti scolastici e università con le dichiarazioni del Ministro Valditara che annuncia: "Non sarà più possibile ...affaritaliani

Nunzia De Girolamo: “Avanti Popolo Ho fatto il passo più lungo della gamba. Io usata come simbolo di TeleMeloni. Non rinviterei Corona” - Nunzia De Girolamo: "Avanti Popolo doveva essere infotainment e andare al lunedì. Al martedì sono stata costretta a virare su altro. Non rinviterei Corona" ...tvblog

Ascolti tv, top e flop di ieri: al primo posto la Champions League, terzo invece Belve - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di martedì 9 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e ...ilmessaggero