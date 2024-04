È morto Vincent Friell | l’attore di Trainspotting aveva 64 anni

The Viper Room #2: Il re è morto, viva il re! - Ed è un po' quello che sta accadendo in WWE in questi ultimi tempi, da quando il suo massimo esponente non si chiama più Vincent Kennedy McMahon ma Paul Michael Levesque. Avete ragione, il passaggio ...worldwrestling

Lutto in casa rossonera: è morto l'ex Borneo - Lutto in casa rossonero, nella giornata di oggi è morto Costantino Borneo, ex attaccante della Lucchese per due stagioni agli inizi degli anni 2000: con la maglia rossonera Borneo ha 37 presenze reali ...

Plicchi: "Tradito dalla giustizia, lotterò da solo per il mio Vincent. Se fosse stato figlio di un potente tutto si sarebbe risolto" - Parla il padre del TikToker che si uccise in diretta social: il Tribunale ha respinto l'istanza per accedere al suo profilo e alle minacce che aveva ricevuto