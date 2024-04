“È in infermeria” Isola dei Famosi | Elenoire Casalegno informa Vladimir | pubblico in ansia

(Di martedì 16 aprile 2024) “L’hanno portato in”.dei, malore in diretta: l’annuncio choc dia fine puntata lascia tutti di sasso. Non è la prima volta che accade durante questa edizione, appena partita per giunta. Era successo prima a Marina Suma, che ha subito un brutto colpo ed è stata portata inper degli accertamenti. Per non parlare poi dei casi di Covid che sta attanagliando gli autori del programma con defezioni ogni giorno più gravi. >> “Tu adesso torni a casa”.dei2024, il clamoroso annuncio di Luxuria lascia tutti senza parole C’è anche da dire, tuttavia, che i naufraghi che l’hanno contratto stanno bene e sono asintomatici. Dopo l’infortunio di Miss Italia, è ...

