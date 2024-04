È il diritto fondamentale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Inalienabile, intrasmissibile, indisponibile e irrinunciabile è intesa in maniera ampia come benessere fisico e psichico La Repubblica tutela la salute comedell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.