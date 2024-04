“È andata a casa sua a riprenderlo” Ida Platano | sorpresa a Uomini e Donne | come va a finire col corteggiatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Più di tutti atiene banco il trono di Ida. Da quando siede sulla poltrona, la ex dama è finita al centro di un percorso pieno di dubbi, segnalazioni, ripensamenti e colpi di scena. Senza dimenticare momenti che l’hanno fatta vacillare al punto di pensare a un ritiro anticipato dal programma. Inizialmente la tronista ha messo in discussione la sua esperienza in trasmissione svelando di non sentirsi corteggiata abbastanza dai suoi corteggiatori giunti al rush finale. Questa crisi però è stata superata grazie a un confronto acceso con Mario e Pierpaolo, gli unici rimasti alla sua corte. Poi è arrivata l’ennesima segnalazione sul conto di Mario, che sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna mentre usciva da un bed and breakfast. Accuse che il cavaliere ha prontamente smentito, assicurando di non aver ...