Duplice omicidio a Cisterna | Procura dispone accertamenti tecnici irripetibili sui materiali sequestrati

E’ morto l’ex giocatore di football americano O.J. Simpson dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 76 anni. Lo riporta Tmz citando la famiglia. "The Juice", così come era conosciuto negli anni ... (gazzettadelsud)

Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Per anni ha occupato le prime pagine dello sport, poi della cronaca nera. Oggi balza nuovamente agli onori della cronaca ma per un motivo molto triste: è morto OJ ... (dayitalianews)

È morto O.J. Simpson , ex campione di football americano: fu accusato dell’ omicidio della moglie Nicole Brown e di un cameriere , e venne assolto al termine di un processo che stregò (e spaccò in due) ... (corriere)

Processo Amato, l'amica della vittima: "Lui mi parlò di farla cremare" - “Era strano, mi disse che in casa c’erano degli avvoltoi da cui doveva difendersi. Parlava di cose che per me erano irrilevanti come la cremazione”. Così Annarita Belardinelli, amica di Isabella Linsa ...rainews

Uccise moglie e figlia a martellate nel sonno, fa ricorso contro l'ergastolo: "Incapace di intendere e volere" - La difesa spinge sul riconoscimento della parziale infermità mentale: il 60enne, al momento della mattanza, si sarebbe trovato "in una condizione psichica delirante di fallimento, rovina, con sentimen ...today

Processo Amato a Bologna, l’amica della moglie: “Il giorno della morte Giampaolo era strano” - Si è svolta un’altra udienza del processo all’ex medico accusato del Duplice omicidio della moglie e della suocera. Tra le testimonianze in aula anche quella dell’ematologa Annarita Belardinelli ...ilrestodelcarlino