(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Roma, 16 aprile 2024.è un giornalista, autore e regista. A fine anno, in anteprima nazionale, è uscito "" (duello primordiale),sul canale Vimeo (https://corrieredellarivieravideos.vhx.tv/videos/) un thriller ambientato sulle rocce e nelle foreste prossime al Lago di Garda: "È una storia -spiega- dal ritmo incalzante che si snoda tradie che si intreccia con la storia sentimentale fra due persone". Ilha ottenuto già una trentina di riconoscimenti in diversi festival internazionali, tra cui il Miami Critic Award e Il festival internazionale del cinema di Toronto che fa parte del circuito dei Canadian screen Award (gli Oscar ...

Duelli,colpi di scena e inseguimenti: arriva "Solo", il film di Andrea Torresani - Roma, 16 aprile 2024. Andrea Torresani è un giornalista, autore e regista. A fine anno, in anteprima nazionale, è uscito 'Solo' (duello primordiale),sul canale Vimeo (https://corrieredellarivieravideo ...adnkronos

Capello a Gazzetta: “Alla Juventus servono 4 colpi” - Fabio Capello a Gazzetta: "I nerazzurri hanno 20 punti in più dei bianconeri in classifica e si sono già mossi in anticipo sulla concorrenza ingaggiando due parametri zero di ...tuttojuve

Vittoria storica di Maverick Vinales nel Gran Premio delle Americhe - Maverick Vinales ha segnato un traguardo storico nel recente Gran Premio delle Americhe. Lo spagnolo è diventato il primo pilota MotoGP a vincere con tre moto diverse: Suzuki, Yamaha e Aprilia. Un tra ...informazione