Due studentesse incatenate fuori dal rettorato della Sapienza | “Stop agli accordi con Israele” – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Due, Martina e Letizia, si sonoal totem davanti all’ingresso deldell’Università “La” a Roma per “richiedere lodeglidell’università cone le dimissionirettrice Polimeni dalla fondazione MedOr”. “Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo” dicono gli studenti di “Cambiare Rotta”. “Chiediamo che il Senato Accademico di oggi – affermano – si schieri contro il genocidio in Palestina tramite: l’applicazione di sanzioni verso; il blocco di ogni collaborazione con le universita’ israeliane e il bando Maeci; la rottura di ogni accordo di ricerca o didattico con l’industria bellica e con le forze armate e le ...