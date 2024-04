(Di martedì 16 aprile 2024) Duesi sonoal totem davanti all'ingresso deldell'università Laa Roma per "richiedere lo stop degli accordi dell'università con Israele e le dimissionirettrice Polimeni dalla fondazione Med Or". "Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo" dicono gli studenti di Cambiare Rotta.

"Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo", dicono gli studenti di Cambiare Rotta (roma.repubblica)

"Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo", dicono gli studenti di Cambiare Rotta (roma.repubblica)

Due studentesse incatenate al Rettorato della Sapienza - (ANSA) - ROMA, 16 APR - Due studentesse si sono incatenate al totem davanti all'ingresso del Rettorato dell'università La Sapienza a Roma per "richiedere lo stop degli accordi dell'università con Isra ...gazzettadiparma

Due studentesse si incatenano davanti al Rettorato della Sapienza - Da due giorni le ragazze e i ragazzi dei collettivi erano in tenda per chiedere lo stop agli accordi dell'ateneo con Israele e le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or (ANSA) ...ansa

Nausea e vomito per studenti e prof a Montecatini nello stesso hotel dove sono stati male gli studenti del Ruffini di Viterbo - In ospedale sono finiti tre studenti e due insegnanti di Salerno in gita scolastica. A inizio aprile l'inconveniente agli studenti viterbesi che alloggiavano n ...etrurianews