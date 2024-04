Due giorni molto fortunati | il segno che sbanca | l' oroscopo

(Di martedì 16 aprile 2024) Ecco l'di Branko di martedì 16 aprile 2024Ariete Tutta da sfruttare la Luna passata nella notte in Leone e oggi in aspetto di trigono con Venere e Sole: questo è amore, passione, fortuna. Sposatevi quando vi pare, la primavera vi riserva ancora tanti momenti così. Visto che siete diventati anchevenali negli ultimi tempi, sarete contenti di sapere che migliorano gli influssi diretti al lavoro, affari. Giove aggiunge che i nuovi beni arrivano anche dalla famiglia, oppure da una spartizione. Toro Luna si sposta in Leone e chiama verso la famiglia, non per qualche nuovo problema ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti necessari in casa. Di tutte le quadrature, quella tra Giove e Luna è la meno pericolosa. Può toccare però le funzioni digestive, è necessario seguire un'alimentazione equilibrata, le passeggiate in ...

A lezione di giornalismo. Scout cronisti per un giorno. In prima pagina c’è l’ambiente - Due giorni tra natura e mondo dell’informazione a Turbigo per i ragazzi dell’Altomilanese. I giovani si sono messi alla prova con la creazione di articoli su temi sociali e di costume.ilgiorno

Due studentesse si incatenano davanti al Rettorato della Sapienza - Da due giorni le ragazze e i ragazzi dei collettivi erano in tenda per chiedere lo stop agli accordi dell'ateneo con Israele e le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or (ANSA) ...ansa

Tim Cook in Vietnam, Apple annuncia maggiori investimenti - Il Ceo di Apple Tim Cook è arrivato ieri in Vietnam per una visita di due giorni, durante i quali ha incontrato programmatori, sviluppatori di app, studenti e creatori di contenuti. (ANSA) ...ansa