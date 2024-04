Dubai sott’acqua dopo le piogge torrenziali | allagati strade | case e centri commerciali Foto e video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 -che lehanno allagatoe interrotto le operazioni all’aeroporto internazionale. Il centro finanziario del Medio Oriente è rimasto paralizzato dalle forti tempeste che hanno causato diffuse inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e nel Bahrein. epa11282543 The sky is covered by clouds in, United Arab Emirates, 16 April 2024. A severe wave of thunderstorms with heavy rainfall is hitting most UAE's cities especially in, Sharjah and Al Ain where the Asian Champions League semi final first leg match between UAE's Al-Ain Club and Al-Hilal from Saudi Arabia has been postponed. ...