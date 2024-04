Droni e missili | l’Iran sfida Israele con l’aiuto russo

Ora sembra che la partita che si è giocata la notte fra sabato e domenica non abbia riguardato il vero campionato: un’amichevole, giocata fuori casa un po’ da tutti. Non era detto che andasse così, ... (ilfoglio)

Biennale di Venezia, il padiglione di Israele chiuso “fino al cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi” - La curatrice Ruth Patir: "Ho una grande difficoltà a presentare un progetto che parla di vulnerabilità per la vita in un momento in cui non c'è rispetto per essa" ...ilfattoquotidiano

Borrell: l’Ue informata in anticipo dell’attacco iraniano a Israele - Roma, 16 apr. (askanews) – L’Unione Europea è stata informata in anticipo dell’attacco iraniano con missili e Droni contro Israele. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la po ...askanews

Quale sarà la risposta di Israele all’attacco dell’Iran, ma nessuno vuole l’escalation - Tel Aviv valuta un raid contro una struttura a Teheran. Gli iraniani avvisano: risposta “immediata più forte e ampia” in caso di reazione ...unita