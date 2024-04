Draghi sferza i governi Ue come Mattarella sferzò i partiti politici italiani. Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) Ascoltando le parole dure, durissime, pronunciate oggi da Marioa La Hulpe, in Belgio, la memoria del vecchio cronista è balzata al discorso con cui Sergio– e in condizioni simili prima di lui Giorgio Napolitano –le Camere riunite in seduta comune per la sua rielezione a Presidente della Repubblica. Un’associazione di idee legata alla convinzione che il recente stallo del sistema politico-istituzionale italiano abbia molto in comune con l’attuale stallo delle istituzioni comunitarie.parlò ai capi deiha parlato ai capi di Stato e di governo europei. In entrambi i casi, il messaggio è stato: se volete avere un futuro, abbandonate i vostri piccoli calcoli di bottega elettorale, fate ...