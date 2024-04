Draghi | “Proporrò un cambiamento radicale” La ricetta dell’ex premier per l’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La Hulpe (Belgio), 16 aprile 2024 – "Quello chenel mio report è un: abbiamo bisogno di un'Unione europea che sia adatta al mondo di oggi e di domani”. Esce dall’ombra Mario, intervenuto oggi a alla conferenza Ue sul Pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio. E anticipa la suaper, che sarà poi raccolta nel rapporto sulla competitività dell’Unione che gli ha commissionato Bruxelles. "Credo che la coesione politica della nostra Unione richieda che agiamo insieme, possibilmente sempre – ha detto l’exche nei corridoi brussellesi, figura tra i papabili sia per la presidenza del Consiglio europeo sia per quella della Commissione – . Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che ...