Draghi mi piace Bomba-Orban sull' Europa | le parole che faranno impazzire Pd e Repubblica

(Di martedì 16 aprile 2024) "Mi". Ha risposto così oggi a Bruxelles il premier ungherese Viktor Orbàn a un giornalista che, ricordandogli di aver detto che vorrebbe l'"di nuovo grande" gli ha chiesto cosa pensi della possibilità di avere Mariocome futuro presidente della Commissione Ue. "Mi. Non so se... Ma lo rispetto, è una brava persona", ha dettorispondendo alla domanda, a margine di un evento del gruppo politico dei Conservatori (Ecr) al Parlamento europeo, a cui ha partecipato questo pomeriggio, insieme all'ex premier polacco Mateusz Morawiecki. Lediavranno probabilmente due effetti: affossare definitivamente la candidatura-bis di Ursula Von der Leyen, mettendo sul tavolo un nome sul quale ...

