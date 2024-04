Draghi | «l’Europa deve agire insieme | per l’Ue proporrò cambiamenti radicali»

(Di martedì 16 aprile 2024) L’ex premier: «è minacciata daglobali. Ci manca una strategia industriale e non possiamo permetterci il lusso del cambiamento dei trattati»Il discorso dell’ex governatore della Bce ed ex premier: «è minacciata daglobali, l’integrazione se non a 27 si faccia tra chi la vuole fare. Ci manca una strategia industriale, e non possiamo permetterci il lusso del cambiamento dei trattati»Il discorso dell’ex governatore della Bce ed ex premier: «è minacciata daglobali, l’integrazione se non a 27 si faccia tra chi la vuole fare. Ci manca una strategia industriale, e non possiamo permetterci il lusso del cambiamento dei trattati»

Mario Draghi: "La Ue cambi radicalmente. Non ha una strategia per rispondere a Cina e Usa" - Nell’Ue c’è bisogno di un cambiamento radicale. Parola dell’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, che parla di competitività intervenendo alla conferenza europea sui dir ...informazione

Draghi: "L'Europa è senza strategie. Così non può competere con Usa e Cina" - "Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda. Ci impone di agire come Unione europea in un modo come non abbiamo mai fatto prima". Lo ha d ...affaritaliani

Draghi chiede all’Europa più competitività: «Serve un cambiamento radicale» - Mario Draghi intervenendo a La Hulpe ha insistito sulla necessità di maggiore competitività in Europa e di «un cambiamento radicale».lettera43