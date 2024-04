Draghi | ' l' Europa deve agire insieme come mai prima'

(Di martedì 16 aprile 2024) "Credo che la coesione politica della nostra Unione richieda che agiamo, possibilmente sempre. Dobbiamo essere coscienti che la coesione politica è minacciata dai cambiamenti del resto del mondo". Lo ha detto Marioparlando a La Hulpe alla conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno Ue del Belgio. "Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda. Ci impone diUnione europea in un modo che non abbiamo mai fatto", ha sottolineato.

