Draghi lancia l' opa sulla Commissione Europa | Proporrò un cambiamento radicale | L' Europa si adatti al mondo di oggi e domani

Mario Draghi alla guida della Ue? Lo propone un fronte comune e molto, molto variegato, che da dj famosi, come Pasqualino da Molfetta, in arte Linus , a Claudio Martelli , ex ministro craxiano. ... (secoloditalia)

Anche Linus e Ichino firmano per Draghi alla guida dell’Ue - “Mario Draghi ha dimostrato una caratura istituzionale e una credibilità internazionale che non ha pari nel nostro continente”. Perciò serve l’ex premier per guidare la Commissione Ue dopo le elezioni ...ilfattoquotidiano

Mario Draghi alla testa della Ue sulla spinta di Meloni Talvolta i sogni diventano realtà - Mario Draghi alla testa della Ue (ma non della Commissione) è l'unica carta che oggi l'Europa ha per recuperare autorevolezza nel mondo. E se la Meloni lanciasse la sua candidatura e dimenticasse i di ...firstonline.info

Draghi in Commissione Ue al posto di Von der Leyen/ Il piano Meloni, l’opzione Metsola: consultazioni al via - Giorgia Meloni su Mario Draghi in Commissione Ue al posto di Von der Leyen: anticipare le mosse di Macron & Co, ecco gli ultimi scenari e retroscena ...ilsussidiario