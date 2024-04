Draghi ha annunciato che proporrà cambiamenti radicali per l’Unione europea

(Di martedì 16 aprile 2024) «Abbiamo bisogno di un’Unioneche sia adatta al mondo di oggi e di domani. Quello che proporrò nel mio report è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno». Dritto al punto senza giri di parole. Così Marioha parlato del futuro dela La Hulpe durante la conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno Ue del Belgio. L’ex presidente del Consiglio italiano era stato incaricato a settembre dalla presidente della CommissioneUrsula Von der Leyen di preparare un rapporto, che verrà presentato a luglio, sul futuro della competitività del continente. Oggi, per la prima volta, ha parlato di «cambiamento radicale» e ha invocato una coesione politica, oggi in crisi, da parte ...

