Draghi ha annunciato che proporrà cambiamenti radicali per l’Unione europea

(Di martedì 16 aprile 2024) «Abbiamo bisogno di un’Unioneche sia adatta al mondo di oggi e di domani. Quello che proporrò nel mio report è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno». Dritto al punto senza giri di parole. Così Marioha parlato del futuro dela La Hulpe durante la conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno Ue del Belgio. L’ex presidente del Consiglio italiano era stato incaricato a settembre dalla presidente della CommissioneUrsula Von der Leyen di preparare un rapporto, che verrà presentato a luglio, sul futuro della competitività del continente. Oggi, per la prima volta, ha parlato di «cambiamento radicale» e ha invocato una coesione politica, oggi in crisi, da parte ...

Rinfocola il dibattito sull'aborto - Draghi ha sottolineato che l'Ue investe «meno di Stati Uniti ... Il disegno di legge era stato annunciato dal primo ministro conservatore, Rishi Sunak, ma la misura ha il sostegno del partito ...italiaoggi

Mario Draghi e Enrico Letta: un nuovo asse per l'Europa - Mario Draghi ed Enrico Letta, due ex presidenti del Consiglio italiano, stanno emergendo come figure centrali nella progettazione dell'Unione Europea del futuro. Con due visioni distinte per rilanciar ...informazione

La polizia sgombera la NatCon, Orbán dice che gli «piace Draghi»: come salvarsi da un flop - Il raduno di area conservatrice era un disastro annunciato. Poi un amministratore locale ha dato lo stop, offrendo l’occasione per un caso politico: «I membri Ecr sono vittime di abusi», ha detto Melo ...editorialedomani