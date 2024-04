Draghi e la visione di una Europa più competitiva | un cambio di rotta necessario

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Nel contesto globale attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti come la pandemia, la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche crescenti, l’ex premier italiano Marioha sottolineato la necessità impellente di un rinnovamento radicale nell’Unione Europea, durante la recente conferenza europea sui diritti sociali. Le sue osservazioni non sono nuove, ma rappresentano un richiamo costante all’azione in un’epoca di turbolenze e di cambiamenti rapidi.ha evidenziato le carenze delle attuali politiche di investimento dell’UE, concepite in un’era ormai superata, e la necessità di adattarsi rapidamente alle nuove realtà economiche e politiche globali. In un mondo dove “siamo stati colti di sorpresa”, come ha affermato, e dove altri paesi non seguono le regole stabilite, l’deve ripensare il suo approccio per non ...