(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidenteiano Ebrahim Raisi ha assicurato l'omologo russo, Vladimir Putin, che gli attacchi di Teheran contro Israele sono stati limitati e che la Repubblica islamica non è interessata a una escalation. Secondo la nota diffusa dal Cremlino dopo il colloquio, "Raisi ha sottolineato che le azionisono state obbligate e di natura limitata, e allo stesso tempo ha sottolineato che Teheran non è interessata a un'ulteriore escalationa tensione". Se Israele dovesse reagire al raid di sabato scorso, però, la rispostaiana arriverebbe nel giro di "", ha dichiarato il vice ministro degli Esteriiano, Ali Bagheri Kani, sottolineando che lo Stato ebraico riceverà una risposta "dura e risoluta" indi rappresaglia. ...

