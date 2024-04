Dove mangiare all’Eur a Roma? I migliori indirizzi secondo Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 aprile 2024) L’EUR è senza dubbio uno dei quartieri più moderni di. Ben collegato, dotato di servizi, la zona è molto gettonata sia nel mercato degli affitti che in quello per l’acquisto delle case. Qui sorgono inoltre diversi punti attrattivi, su tutti il Palasport e il bellissimo laghetto. Che dire però del? In questa guida passiamo in rassegna leattività della zona. Il quartiere Eur a– (ilcorrieredellacitta.com)Chi non ha mai fatto una passeggiata rilassante attorno al laghetto dell’Eur? Oppure assistito ad un concerto o ad una partita al palazzetto dello sport? E poi la “nuvola” oppure il planetario. Per non parlare delle fiere e delle manifestazioni organizzate al Palazzo dei Congressi. Insomma, questa zona della Capitale è senza dubbio tra le più ricercate sotto molteplici punti di vista anche ...