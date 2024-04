Dove evolve l’esperienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Tutti pazzi per il Design, è il caso di dirlo. Parte la settimana più esaltante dell’anno per il mondo dei creativi, pronto ad affollare i viali della Fiera Milano Rho per la 62esima edizione del Salone del Mobile. E poi a trasferirsi fuori dalla Fiera, in città, per mettersi in coda nei luoghi ’abitati’ dai fuorisaloni: otto gli storici: Brera, Tortona, 5Vie, Isola, Durini, Porta Venezia, Stazione Centrale, Alcova, a cui quest’anno si aggiunge Zona Sarpi. C’è molta carne al fuoco, l’approccio è nuovo, sfidante. A partire già dall’uso delle parole chiave: evoluzione, innovazione, intelligenza artificiale. E poi architettura coniugata alla più tradizionale progettualità dell’abitare. Su un palcoscenico unico per importanza internazionale, sfila da oggi sino 21 aprile, il ’bello’ e il ’ben fatto’ del Made in Italy, quello che porta a Milano i migliori buyer e la community mondiale del ...