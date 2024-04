Dopo il diktat del governo L’Alfa cambia nome al suv prodotto in Polonia | Milano diventa Junior

(Di martedì 16 aprile 2024) È una decisione senza precedenti: il cambio in corsa deldi un’auto è un inedito che ha del clamoroso. Ed è anche più clamoroso che la scelta arrivi per una polemica politica con il ministro Adolfo Urso e con la stessa premier Giorgia Meloni. Eppure, è quanto è accaduto alRomeo, il nuovo suv dello storico marchio del gruppo Stellantisin, che non si chiamerà piùma. Un gesto che Jean-Philippe Imparato, ad del brand del Biscione, spiega come una scelta "per calmare gli animi", perché, "pur ritenendo che ilrispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti deldi una nuova ...

