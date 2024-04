Dopo Amadeus | anche Ranucci e Sciarelli pronti a lasciare la Rai | la clamorosa indiscrezione fa infuriare l’Usigrai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Neil tempo di digerire il clamoroso addio di, annunciato tramite un comunicato ufficiale dal diretto interessato, che la Rai si trova a fare i conti con un altro, durissimo colpo. Forse addirittura due. Stando a quanto anticipato in queste ore da La Stampa, infatti, altri big sarebbe sul punto di mollare la tv pubblica per migrare altrove, portando via lo share in dote. Per il quotidiano, infatti,Sigfridodi Report e Federica, volto storico di Chi l’ha Visto?, sarebbe sul punto di seguireviale Mazzini. Addirittura, ci sarebbe un terzo nome in bilico: quello di Francesca Fagnani, alla guida della trasmissione Belve. Soltanto indiscrezioni? Qualcosa di vero potrebbe esserci davvero, considerando che ...