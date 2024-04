Dopo 5 anni il Gran Premio torna a Shanghai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Duefa il Circuito Internazionale diospitava un ospedale Covid, ma questo fine settimana vi torneranno a correre i bolidi della Formula 1. Ilriin Cina per la prima voltala pandemia e i fan locali vedranno Zhou Guanyu, nativo di, guidare per la prima volta sulla sua pista di casa in Formula Uno.ha assistito per l'ultima volta a una gara di F1 nel 2019, prima che il Covid e le restrizioni sui viaggi imposte dalla Cina mettessero fine a quasi tutte le principali competizioni sportive internazionali del Paese. I biglietti per il weekend di Formula 1 ricco di azione - che inizia con le prove libere del venerdì mattina, vede una gara sprint il sabato e termina con il ...