Donne | allarme sicurezza Dotiamo anche gli ascensori di telecamere

Schianto auto - camion, due Donne di 65 anni estratte dalle lamiere e trasportate all'ospedale in gravi condizioni - BOLZANO. Due Donne di 65 anni in gravi condizioni trasportate d'urgenza in ospedale. Questo il bilancio del grave incidente che è avvenuto nella serata di ieri a Vandoies. Sulla dinamica esatta sono i ...ildolomiti

Ieri a Saronno: due incidenti all’incrocio. Escandescenze in piazza. Cane a penzoloni. Urologia laser - SARONNO – Secondo scontro tra via Volonterio e via San Giuseppe: soccorse 2 Donne. Saronno, secondo scontro tra via Volonterio e via San Giuseppe: soccorse 2 Donne Movimentato episodio nella centrale ...ilsaronno

Attenti alla prostata, i casi di tumore entro il 2024 raddoppieranno. L'oncologo: «Disponibili strumenti diagnostici sempre più precisi» - L’ultimo allarme, poche settimane fa, è arrivato da un rapporto pubblicato su The Lancet: i casi di tumore alla prostata nel mondo passeranno dagli attuali 1,4 milioni a 2,9 ...corriereadriatico