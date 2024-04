Donna precipita dal 18° piano in via Forleo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 16 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnadi 55 anni è morta questa mattina dopo un volo di diversi metri, essendota dal balcone al diciottesimodi un grattacielo in via. A notare il corpo sull’asfalto è stato un uomo che era appena uscito per recarsi sul posto di lavoro e ha così dato subito l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto ambulanze e volanti della Polizia di Stato. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dellache, pare, soffrisse da tempo di depressione, pertanto l’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario.. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.