Domanda di pensione di inabilità e reversibilità | tutto dipende dall’INPS | le novità

(Di martedì 16 aprile 2024) Tutte le questioni delle pensioni passano attraverso l’INPS, anche quelle di competenza di altri uffici. Ecco leper i pensionati. Quando si parla di pensioni disappiamo tutti che l’erogazione è di competenza dell’INPS. Tuttavia ci sono alcuni passaggi di queste pensioni che in precedenza non passavano attraverso l’istituto di previdenza italiano, come ad esempio le commissioni mediche che accertino il diritto di ottenere determinate pensioni statali. Ecco cosa è cambiato.su pensioni di– ANSA – cityrumor.itOggi tutti i passaggi legati adie disono di competenza dell’INPS. Per quanto riguarda ladi ...

