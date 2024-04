Dolomite presenta Saxifraga | nuova capsule collection per vivere l’outdoor a 360°

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Nell’abbraccio di roccia delle Alpi, fiorisce la, testimonianza della resilienza della natura. I suoi petali delicati danzano con i venti di montagna, sussurrando storie di forza e grazia.significa “spaccapietre”, per ricordarci che la bellezza è più forte della roccia stessa., in collaborazione con gli studi di Design Rayon Vert® e Temp Studio,”, unain cui il brand esplora nuovi codici estetici e comunicativi per, mantenendo sempre la massima attenzione sulla ricerca, sulla qualità dei materiali utilizzati e sulle soluzioni tecniche e costruttive per garantire il massimo della prestazione. Per celebrare il lancio della ...