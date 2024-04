Discarica abusiva in provincia di Latina | maxi sequestro della Finanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 La Guardia didi Civitavecchia ha concluso due importanti operazioni volte al contrasto di attività illecite dannose per l’ambiente e il territorio, dimostrando l’impegno continuo nel presidiolegalità e nella protezione delle risorse naturali del Lazio. Individuazione di Infrazioni Gravi a Fondi La prima operazione ha portato alla luce una situazione allarmante nel Comune di Fondi. Grazie a osservazioni aeree effettuate dalla Sezione di Pratica di Mare, le Fiamme Gialle Aeronavali hanno scoperto un’area di circa 4500 metri quadrati, utilizzata come rimessaggio di natanti da diporto senza alcun titolo autorizzativo. Accanto a questa area, è stato individuato un pontile galleggiante usato per l’ormeggio, anch’esso privo delle necessarie concessioni demaniali. In aggiunta, nella stessa località è stata ...