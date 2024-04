Diodato | La mia terra e la musica al cinema come responsabilità artistica e civile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) "Un mio film da regista? Per ora solo una fascinazione!": la nostra intervista ache con il brano La mia, per Palazzina LAF di Michele Riondinio, ha ottenuto la terza candidatura ai David di Donatello. Un veloce check all'inquadratura, uno scambio di saluti, ed eccoci faccia a faccia (seppur virtualmente) con. L'occasione è di quelle tantotografiche quantoli: cinque album in studio, un festival di Sanremo vinto e, nel giro di pochi anni, ben tre candidature ricevute ai David di Donatello (vincendo nel 2020, con il brano Che vita meravigliosa per il film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek), compresa quella appena arrivata per La mia, canzone originale composta per Palazzina LAF, esordio alla regia di quel Michele Riondino, che ...