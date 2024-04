Diffidati Barcellona-Psg | i giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

(Di martedì 16 aprile 2024) Idi-Paris Saint Germain: ecco chi sono i calciatori delle due squadre aindiChampions League 2023/2024. Dopo la vittoria per 2-3 conquistata al Parco dei Principi nella gara di, gli uomini di Xavi vanno a caccia di un altro successo per consolidare il vantaggio e staccare il pass per la. La squadra francese, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per ribaltare il punteggio e provare a tornare nel penultimo attorassegna continentale. Ammonizione vorrà direper quattrodi Luis Enrique, vale a dire Dembelé, Hernandez, ...

