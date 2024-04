Diffamazione | escluso il carcere per i giornalisti

(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidente della commissione Giustizia in Senato Giulia Bongiorno ha affermato che sulla questioneilper i“è”. Lo ha affermato a margine della riunione dei capigruppo di maggioranza della commissione stessa precisando che sul tema “la maggioranza è compatta” e che il nodo degli emendamenti presentati dal capogruppo di FdI e relatore del ddl, Gianni Berrino, “è stato superato”. Bongiorno ha precisato che ci saranno ulteriori approfondimenti in merito, anche se si è detto di porre “tutta l’attenzione su titoli e rettifiche”. “Abbiamo fatto una riunione con i capigruppo della Commissione di maggioranza – racconta Giulia Bongiorno – ed è stata ribadita la volontà del ritiro degli emendamenti presentati dal senatore Berrino. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori ...

