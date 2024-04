Difesa | 4° Edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit | l’appello degli innovatori per la salvaguardia dei siti critici all’insegna del digitale

Il 16 aprile si terrà la quarta edizione dell’Innovation Cyber Security summit , in programma al Circolo Officiale delle Forze Armate in via XX settembre. “Un’iniziativa che ci ha permesso di dare un ... (italiasera)

CUNEO/ Seconda Edizione del "Miglio", omaggio a Franco Arese e Campionato provinciale - SERGIO RIZZO - Si è svolta la 2ª Edizione de “Il Miglio di Cuneo”, valido come prima prova del Trofeo Miglio Piemonte. La manifestazione, organizzata dall’Asd Dragonero, è stata anche l’occasione per ...cuneocronaca

CorSport - Gasperini in pole per la panchina del Napoli: De Laurentiis apre alla Difesa a tre, la situazione - Napoli stregato da Gian Piero Gasperini scrive questa mattina l'Edizione odierna del Corriere dello Sport. L'attuale allenatore dell'Atalanta balza praticamente in testa alle preferenze del presidente ...msn

Strage Erba: giudice 'tanta carne al fuoco', ci sarà nuova udienza a Brescia - Brescia, 16 apr. (Adnkronos) - La Difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la strage di Erba, stanno concludendo il loro intervento, ma non sarà oggi il gio ...lanuovasardegna