Design Week | Casani Nespresso Italiana | “Lanciamo nostre prime capsule a base carta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Il 2024 rappresenta un anno molto importante per. L’anno in cuila nostra prima collezione dicompostabili acarta. Un?altra scelta sostenibile, senza rinunciare alla qualità e al gusto indimenticabile di”. Così Valeria, direttrice marketing di, presenta le nuove, nate dopo tre anni di ricerca e sviluppo, realizzate con l?82% di polpa di carta che garantiscono l?elevata qualità di sempre, certificata da Tuv Austria come ‘Ok Industrial Compost’.Nuove, ma retrocompatibili con il sistemaOriginal, levengono lanciate in Italia come primo paese dopo il progetto pilota in Svizzera a ...