Design Week | apre Hisense Innovation Market | il mercato più cool di Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (Adnkronos) -ha annunciato oggi il suo debutto alla2024, con una presenza che si fa notare nel Distretto Tortona, in via V. Forcella 7, grazie all', ilpiùdi. Uno spazio che ogni giorno prende vita con una serie di appuntamenti speciali, per poi trasformarsi la sera in un luogo di intrattenimento con show cooking e coinvolgenti Dj set. "è da sempre sinonimo di eccellenza tecnologica einnovativo -commenta Gianluca di Pietro, ceoItalia-. Negli anni, abbiamo abbracciato il cambiamento e ci siamo adattati alle esigenze in continua evoluzione ...