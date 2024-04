Derby Milan-Inter | Pioli deve rinunciare a Thiaw | la decisione del Giudice Sportivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024) Il difensore del, Malick, è stato squalificato per un turno dallo perde per ilcontro l’In vista del tanto attesecontro l’, in programma lunedì 22 aprile, l’allenatore del, Stefano, dovrà fare a meno di Malick. Il difensore tedesco, infatti, ha ricevuto durante la partita contro il Sassuolo un cartellino giallo. Già in diffida, è scattata dunque la squalifica. In giornata sono arrivate le decisioni deldi Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha confermato il turno di stop a. Assenza pesante pernella settimana che ...