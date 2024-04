Depistaggio Borsellino | Pg | ‘alcuni colleghi hanno contribuito a inquinamento probatorio’**

(Di martedì 16 aprile 2024) Caltanissetta, 16 apr. (Adnkronos) – “Leggendo la sentenza ci accorgiamo e non possiamo esimerci nel dire che a questoprobatorio haanche il comportamento di alcunipoco attenti che non sono stati in grado di cogliere elementi di indici di falsità dell’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino”. Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Fabio D’Anna al termine della requisitoria. “L’probatorio, preferisco chiamarlo così piuttosto che depistaggio”, dice “è iniziato subito dopo la strage di via D’Amelio”. L'articolo CalcioWeb.

Borsellino, parla l’accusa: “La Barbera figura centrale del depistaggio” - CALTANISSETTA – “Il dottore Arnaldo La Barbera era finanziato dal Sisde in nero. Sono soldi che lui prendeva non per pagare i confidenti ma per cose personali. Per pagarsi l’albergo, dove amava stare.livesicilia

Borsellino: pm, "La Barbera a libro paga anche della mafia" - "Arnaldo La Barbera era a libro paga dei Madonia". Lo ha detto il pm Maurizio Bonaccorso nella sua requisitoria ripresa questo pomeriggio nel corso del processo sul depistaggio delle indagini sulla st ...ansa

Caltanissetta, depistaggio Borsellino. PG Bono: “Sentenza illogica, incoerente su attendibilità Scarantino” - “La sentenza di primo grado è illogica, iniqua e fuorviante”. Sono le parole del sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano Bono proseguendo la requisitoria al processo d’appello sul depi ...ilfattonisseno