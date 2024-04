Depistaggio Borsellino | chiesta condanna per i tre poliziotti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Caltanissetta, 16 apr. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Ilsulla strage di Via D’Amelio “c’è stato” e la responsabilità “è deiche non lo hanno fatto per una banale voglia di fare carriera ma per agevolare Cosa nostra. Un tradimento che non può essere perdonato”. Ecco perché i tresul banco degli imputati “vannoti”. A pene pesanti. Il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D’Anna, al termine di una requisitoria fiume, ha chiesto 11 anni e 10 mesi di carcere per Mario Bo e 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Le stesse pene richieste nel processo di primo grado. Sono accusati di calunnia aggravata per aver costruito a tavolino falsi pentiti, inducendoli a mentire, per depistare le indagini sulla strage di via D’Amelio. Il ...