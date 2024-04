Denzel Washington e Spike Lee iniziano la produzione del remake classico di Akira Kurosawa

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il duo cinematografico formidabile composto daLee si è riunito sul set per la quinta volta, questa volta per portare sul grande schermo un adattamento delfilm di, “High and Low”, sotto la bandiera del rinomato studio A24.Lee tornano sul set per ildi “High and Low” diUna recente pubblicazione sull’account X di A24 ha immortalato i due giganti del cinema mentre mostravano cinque dita, simbolo del loro quinto progetto insieme. L’immagine segna l’inizio delle riprese principali, avvenute appena due mesi dopo l’annuncio dei ...