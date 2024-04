(Di martedì 16 aprile 2024) Ogni anno 120mila italiani chiedono alsta trattamenti sbiancanti. Trafrici al carbone e prodotti chimici i dottori anti-fake news fanno chiarezza: "No al fai da te"piùper un sorriso senza macchia. "Lo sbiancamento è una procedura di odontoiatria estetica che sta vivendo una fase di grande richiesta": la chiedono alsta

Apple blocca le firme di iOS 17.3.1 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti . Apple blocca le firme di iOS 17.3.1 , questo firmware da oggi non sarà più ripristinabile da iTunes e quindi ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Fourneau sarà l’ arbitro di Inter-Cagliari , partita della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ... (inter-news)

Io non sono di destra: sono un tinto, antico, democristiano, ma l’analisi culturale, più che politica, che fa Marcello Veneziani sul suo blog, mi convince anche se non mi identifica. Lui sintetizza ... (thesocialpost)

Denti più bianchi Ecco come fare: Ogni anno 120mila italiani chiedono al dentista trattamenti sbiancanti. Tra dentifrici al carbone e prodotti chimici i dottori anti - fake news fanno chiarezza: "No al fai da te" Denti più bianchi per un sorriso senza macchia. "Lo sbiancamento è una procedura di odontoiatria estetica che sta vivendo una fase di grande richiesta": la chiedono al dentista "ogni anno almeno ...

Scutigera: perché è meglio non ucciderla: Con i denti la scutigera inietta il veleno che paralizza la preda di cui poi va a cibarsi. il morso ... Nel periodo primaverile quando gli animali domestici tendono a perdere peli più del solito è bene ...