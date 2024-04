Demenza | ecco cosa fare per mantenere il cervello in salute

(Di martedì 16 aprile 2024) Non è mai detta l’ultima parola. Una criticità senile del corpo, quale può essere la, può essere evitata o prevenuta. Basta agire sulle proprie scelte di vita. La prevenzione, più che la diagnosi precoce, è infatti il miglior modo per evitare o rimandare l’appuntamento con il declino cognitivo e le malattie neurodegenerative, di cui l’Alzheimer è la forma più comune. Secondo gli esperti, infatti, circa il 40% dei casi di Alzheimer potrebbe essere scongiurato. Laessenziale è quella che porta all’intervento sui cosiddetti “fattori di rischio modificabili“.sono questi fattori? Sono ben dodici caratteristiche, ovvero l’ipertensione, i disturbi dell’udito, il fumo di sigaretta, l’obesità, la depressione, l’inattività fisica, il diabete, la scarsa istruzione e lo scarso contatto sociale, a cui si sono recentemente ...

