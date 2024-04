Degustazioni Musicali | ‘Suoni in Vera’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo il successo ottenuto con i concerti di Suoni in Verno,presenta Suoni in Vera che debutta a Terni il 25 e il 27 aprile con due eventi che rappresentano il prosieguo della rassegna precedente. Il primo appuntamento, Ex Luogo, vedrà protagonisti Alessandro Deflorio e Valerio Belloni che animeranno acusticamente le rovine della chiesetta di Sant’Andrea. Il secondo sarà invece in compagnia di Elio Germano e Teho Teardo che porteranno in scena Il sogno di una cosa di Pier Paolo Pasolini al teatro Secci di Terni, location che ha già ospitato i due artisti in circostanze precedenti. Le attività proseguiranno a maggio con un altro appuntamento imperdibile all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Sul palco, questa volta, l’artista di culto d’oltreoceano Bonnie Prince Billy che presenterà il disco Keeping secrets will ...