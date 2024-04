Definì Meloni “neonazista nell’anima” | l’avvocato della premier chiede 20mila euro allo storico Luciano Canfora

Sta facendo molto discutere la controversa vicenda di Luciano Canfora , il noto filologo che è stato recentemente querela to da Giorgia Meloni , da lui definita in un convegno con gli studenti ... (ilgiornaleditalia)

Sono giorni di trepidante attesa per i circa 6.000 collaboratori scolastici assunti con i fondi PNRR e Agenda Sud, in scadenza il 15 aprile. Ancora non c'è la certezza della Proroga dei contratti, ... (orizzontescuola)

Luciano Canfora in tribunale per gli insulti a Giorgia Meloni, la premier chiede 20mila euro di danni: Parlando di Meloni, all'epoca parlamentare di Fratelli d'Italia, Canfora la definì "nazista nell'animo" . Per poi chiamarla "una poveretta trattata come una mentecatta pericolosissima". Si è ...

'Diffamò Meloni', Canfora in Tribunale a Bari: Canfora, invitato a parlare nel liceo scientifico 'Enrico Fermi' di Bari nell'ambito di un incontro sul conflitto russo - ucraino, definì Meloni "neonazista nell'anima", "una poveretta", "una ...